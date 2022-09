கணவன் எவ்வழியோ மனைவியும் அவ்வழி.. ஆலியா எடுத்த திடீர் முடிவு.. காரணம் இதுதானா!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியின் செட் ப்ராப்பர்ட்டி செலிபிரிட்டியாகவே இருந்து வந்த ஆல்யா மான்ஸா, தனது புதிய சீரியலுக்காக சன் டிவி பக்கம் கவனத்தை திருப்பி இருப்பது சின்னத்திரை பார்வையாளர்களிடையே பல யூகங்களை கிளப்பியுள்ளது. ஏற்கனவே விஜே அர்ச்சனா வேறு விஜய் டிவியில் இருந்து மாறி ஜீ தமிழ் சேனல் கிளம்பி விட்டதால், இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னவாக இருக்கும்..!!?? என்று நெட்டிசன்கள் பல கேள்விகளை கிளப்பி வருகின்றனர்.

எது எப்படி இருந்தாலும் ஆல்யா மானசாவின் சின்னத்திரை மறுபிரவேசத்தை வரவேற்க அவரது ரசிகர்கள் இப்பொழுதே தயாராகி விட்டனர்.

புது சீரியலில் என்ன மாதிரி கேரக்டரில் ஆலியா நடிப்பார் என்று ரசிகர்கள் தற்போது சமூக வலைதளத்தில் விவாதங்களை நடத்தி வருகிறார்கள். ஏற்கனவே ஆலியாவின் கணவரும் சன் டிவியின் பக்கம் இருப்பதால் ஆலியாவும் அந்தப் பக்கம் சரிந்து விட்டாரோ என பலரும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Alya Mansa, who has been a celebrity on Vijay TV's set property, has turned her attention to Sun TV for her new serial, which has sparked many speculations among the small screen audience.