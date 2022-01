பிறந்தநாளில் ரக்ஷா ஹொல்லாவிற்கு கிடைத்த சோகமான செய்தி...மீண்டும் மீண்டும் அப்படியா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் அன்பே சிவம் சீரியலில் அன்பு வாக நடித்துவந்த ரக்ஷா தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு சோகமான செய்தியை கூறியுள்ளார்.

ரக்ஷாவின் வார்த்தையைக் கேட்டு அவருடைய ரசிகர்கள் பீல் பண்ணி வந்தாலும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிவருகின்றனர்.

English summary

Raksha, who acted as Anbu in the Anbe Sivam serial airing on Zee Tamil, has told a sad news to her fans.Listening to Raksha's word, his fans have been saying congratulations even though feeling has come.