ஹேன்டில் பார் மீது ஏறி அமர்ந்து கொஞ்சிய நிஷா.. கலாய்த்த மணி.. கலகலத்துப் போன இன்ஸ்டா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரீல்ஸ் வீடியோவாக இருந்தாலும் அதில் நடிக்க தான் செய்வாங்க என்று பார்த்தால் நிஷா கேரக்டராகவே மாறி விட்டாரே.

காமெடியில் களை கட்டிக் கொண்டிருக்கும் நிஷாக்கு திரைப் படங்களில் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது.

பெரியாருக்கு சிலை வைப்பது பெருமைக்கு எருமை மேய்ப்பதா? சீமான் மீது திமுக, சிபிஎம், வி.சி.க. பாய்ச்சல்

இவர் பேசியது எல்லாம் ரசிகர்கள் விட்டு விட்டார்கள். ஆனால், அவர் கேப்ஷனில் போட்ட அந்த சின்னத்திரை நயன்தாரா எனும் வார்த்தையை மட்டும் பிடித்துவிட்ட நெட்டிசன்கள் வம்புக்கு ஓடி வருகின்றனர்.

English summary

Aranthangi Nisha's videos of jolly reels videos at the suiting spot are going viral and many fans who have seen the video are pouring in likes and greetings that her comedy is on a different level.