திவ்யா மனநல மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் "உண்மை இதுதான்” அர்னாவ் காட்டிய ஆதாரம்

சென்னை: சின்னத்திரை தம்பதிகளான திவ்யா ஸ்ரீதர் மற்றும் அர்னாவ் குடும்ப பிரச்சினை தான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

சின்னத்திரை நடிகை திவ்யா ஸ்ரீதர் தன்னுடைய கணவரான அர்னாவ் தன்னை அடித்ததால் தனக்கு வயிறு வலி வந்து விட்டதாக மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார்.

அதே நேரத்தில் தன்னுடைய மனைவி தன் குழந்தையை அபார்சன் செய்ய இருப்பதாக குழந்தையை காப்பாற்றி தரும் படி அர்னாவ் கமிஷனர் ஆபீசில் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்திருந்தார்.

English summary

small screen couple Divya Sridhar and Arnaav is currently being talked about on social media.Small screen actress Divya Sridhar posted a video after being admitted to the hospital saying that her husband Arnaav beat her and she got stomach ache.At the same time, Arnaav had filed a complaint in the commissioner's office to save the child, saying that his wife wanted to abort the child.