நெட்டிசன்களுக்கு பதில் கொடுத்து மீண்டும் மாட்டிக்கொண்ட அஸ்வின்... என்ன வார்த்தை சொல்லி விட்டார்

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் அஸ்வின் தன்னைப்பற்றி நெகட்டிவ் கமெண்டுகளை அனுப்பும் ரசிகர்களுக்கு அறிவுரை கூறும் விதமாக இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் வெளியிட்டுள்ளார்.

பதிலடி கொடுக்கிறேன் என்று அஸ்வின் வெளியிட்ட போஸ்ட் தான் தற்போது நெட்டிசன்களால் மீண்டும் கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Actor Ashwin has posted a post on Instagram advising fans to send negative comments about him.Ashwin's post on retaliation is currently being re - edited by Netizens.