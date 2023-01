கோபியிடம் சவாலில் ஜெயிக்க எழில் எடுத்த முடிவு.. கடைசியில் காத்திருந்த அதிர்ச்சி.. எதிர்பாராத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் வீடு வாங்குவதற்காக செழியன் எந்த பணமும் தரப்போவதில்லை என்று உறுதியாக கூறிவிட்டார்.

எழில் வீட்டை வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய திரைப்படத்தின் கதையை விற்று விட முடிவெடுத்து இருக்கிறார்.

எழில் செய்த சவால் பற்றி ஈஸ்வரி வர்ஷினியிடம் கூறியிருக்கிறார்.

கோபியின் ஒரு மாத கெடு.. வில்லியாக மாறிய ஈஸ்வரி.. வெளிச்சத்துக்கு வந்த செழியன் உண்மை முகம்

English summary

Baakkiyalakshmi Serial January 18nd Episode:Chezhyan has made it clear that he will not give any money to buy a house in Baakkiyalakshmi serial.Ezhil has decided to sell the story of his movie in order to buy a house.Ishwari tells Varshini about Ezgil's challenge.