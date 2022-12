இனியாவிடம் அவமானப்பட்ட ராதிகா.. பரபரப்பாக நடந்த தேர்தலின் முடிவு வெளியானது... எதிர்பாராத திருப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இதுவரைக்கும் பேங்க் லோனுக்காக அலைந்து கொண்டிருந்த பாக்கியாவிற்க்கு கடைசியில் இன்ப அதிர்ச்சி கிடைத்திருக்கிறது.

ராமமூர்த்தி மற்றும் இனியா இருவரும் ராதிகாவை தேர்தலில் தோற்க வைப்பதற்காக செய்யும் செயல்களை முகத்துக்கு நேராகவே பேசியிருக்கின்றனர்.

English summary

Baakkiya, who has been wandering for a bank loan in Baakkiyalakshmi serial, has finally got a pleasant surprise.Both Ramamurthy and Iniya spoke directly to Radhika's face about what they were doing to make her lose the election.