அமிர்தாவின் குடும்பத்தை அழ வைத்த ஈஸ்வரி..பாக்கியாவை வெளியே பார்த்து சந்தேகப்படும் கோபி..இனி நடப்பது?

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியல் எழில் திருமணத்தை தனக்கு பிடித்த மாதிரி வர்ஷினியோடு நடத்தி வைக்க ஈஸ்வரி முடிவெடுத்து இருக்கிறார்.

அமிர்தாவின் வீட்டில் சென்று ஈஸ்வரி பேசிய கடுமையான வார்த்தைகளால் அமிர்தாவின் வளர்ப்பு பெற்றோர் கண் கலங்கி இருக்கின்றனர்.

பாக்கியலட்சுமி ஹோட்டலில் ராஜசேகர் உடன் பேசிக் கொண்டு இருப்பதை பார்த்து கோபி அதிர்ச்சியாகி சந்தேகப்பட துவங்கி இருக்கிறார்.

ரித்திகாவுக்காக பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் மாற்றப்பட்ட கதை!?ஆனால் கடைசியில் சீரியலில் இருந்து விலகலா!?

English summary

Ishwari decides to have a serial wedding with his favorite model Varshini.Amritha's adoptive parents are shocked by Ishwari's harsh words after visiting Amritha's house.Gopi is shocked to see Baakkiyalakshmi talking to Rajasekhar at the hotel and starts getting suspicious.