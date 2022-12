இனியாவிடம் கோபம் படும் கோபி... "தர்ணா” செய்து புது முடிவெடுத்த பாக்யா... எதிர்பாராத திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனியா வீட்டை விட்டு பாக்யாவின் வீட்டிற்கு சென்றதற்காக கோபி ஆரம்பத்தில் ராதிகாவிடம் கோபப்பட்டு கொண்டிருக்க அப்போது வந்த இனியாவை கோபத்தில் திட்டுகிறார்.

பாக்யா தங்களுடைய காம்பவுண்டில் அடுத்தடுத்து ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக அனைத்து வீட்டினரையும் கூட்டிக்கொண்டு தலைவருக்கு எதிராக கோஷமிட்டு கொண்டிருக்கும்போது அடுத்த அசோசியேஷன் தலைவருக்காக கடைசியில் போட்டியிட அனைவராலும் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறார்.

English summary

In the Baakkiyalakshmi serial, Gopi is initially angry with Radhika for leaving Iniya's house and going to Baakkiya's house, and scolds Iniya when she arrives.Baakkiyalakshmi is finally recommended by everyone to run for the next association president as Baakkiya gathers all the housemates and chants against the leader due to the successive problems in their compound.