அமிர்தா விஷயம் தெரிந்து வில்லனாக மாறிய தாத்தா.. பாக்கியா கடைசியில் எடுத்த எதிர்பாராத முடிவு

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் அமிர்தாவை காதலிக்கும் விஷயத்தை தெரிந்து கொண்ட தாத்தா எதிர்பார்க்காத பதிலை கூறி அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறார்.

எழில் விஷயத்தில் ராமமூர்த்தி மற்றும் ஈஸ்வரியின் முடிவால் ஒரு பக்கம் குழப்பத்தில் இருக்கும் பாக்யா அடுத்ததாக எலக்ஷனில் பாக்யாவின் செயலைக் கண்டு கலாய்க்கும் கோபியால் மேலும் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi serial, the grandfather who came to know about Ezhil's love affair with Amritha shocked everyone by giving an unexpected answer.Baakkiya, who is on the one hand confused by Ramamurthy and Iswari's decision in the Ezhil matter, is further shocked by Gopi who is shocked to see Baakkiya's actions in the election.