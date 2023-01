பாக்கியா வீட்டிற்குள் ராதிகாவின் செயல்.. கோபியை பழிவாங்க எழில் எடுத்த முடிவு.. இனி நடப்பது இது தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகா பாக்யாவின் வீட்டில் வந்து ஜெனிக்கு சடங்கு சம்பிரதாயங்களை செய்கிறார்.

பாக்யாவை அழ வைத்த கோபியை பழிவாங்குவதற்காக எழில் அவருடைய பெயரை வீட்டில் இருக்கக் கூடாது என முடிவு எடுத்திருக்கிறார்.

எழிலின் எதிர்பாராத செயலைப் பார்த்து நடு தெருவில் கோபி சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

பாக்கியாவின் வீட்டிற்குள் கெத்தாக வரும் ராதிகா.. ஆதரவாக மாறிய ஈஸ்வரி.. இனி நடக்கப்போவது இதுதான்

English summary

In Baakkiyalakshmi serial Radhika arrives at Bhagya's house and performs rituals for Jeni.In order to take revenge on Gopi who made Baakki cry, Egil has decided not to have his name in the house.Gopi is having a fight in the middle of the street after seeing Ezhil's unexpected action.