இனியா மற்றும் தாத்தாவால் கோபத்தில் ராதிகா செய்த செயல்.. வசமாக மாட்டிய கோபி எதிர்பாராத திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனியாவோடு தான் நானும் இருப்பேன் என கோபியின் அப்பா ராமமூர்த்தி பேக்கை தூக்கிக்கொண்டு கோபியின் வீட்டிற்கே வந்து விட்டார்.

இனியா தாத்தா மற்றும் இனியா செய்த செயலால் ராதிகா பயங்கர கோபத்தில் இருக்கிறார்.

English summary

Gopi's father Ramamurthy came to Gopi's house carrying the bag saying that I will be with Iniya in Baakkiyalakshmi serial. Radhika is very angry because of what Iniya's grandfather and Iniya have done.