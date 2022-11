பாக்யாவுக்கு எதிராக கோபியின் சூழ்ச்சி.. ராதிகா கொடுத்த அதிர்ச்சி..இனியாவிற்கு நடந்த எதிர்பாராத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனி ராதிகா வேலை செய்யும் ஆபீஸிலேயே பாக்யாவிற்கு கேன்டீன் ஆர்டர் கிடைத்திருக்கிறது.

பாக்கியாவுக்கு ஆர்டர் கிடைக்கக்கூடாது என கோபி ராதிகாவிடமே கூறியதும் ராதிகா கோபியின் செயலை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைகிறார்.

English summary

Baakiya's office, where Radhika is now working in Baakkiyalakshmi serial, has got an order for the can.When Gopi tells Radhika that Baakkiya should not get the order, Radhika is shocked to see Gopi's action.