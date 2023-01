பாக்கியலட்சுமி சீரியலை விட்டு விலகும் கதாநாயகன்!? இனி கதையே மாறப்போகிறதா? அவரே வெளியிட்ட பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் கேரக்டரில் நடித்து வந்த விஜே விஷால் தற்போது புதிய திரைப்படத்தில் நடித்து இருக்கிறார்.

வி ஜே விஷால் நடிக்கும் திரைப்படத்தின் டீசர் இன்று வெளியிட்டார்.

விஜே விஷால் எமோன் எனும் திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கும் நிலையில் அந்த திரைப்படம் ஜனவரி 8ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று கூறியிருக்கிறார்.

English summary

VJ Vishal, who played the character of Ezhil in the serial Baakkiyalakshmi on Vijay TV, is currently acting in a new movie.VJ Vishal starrer released the teaser today.While VJ Vishal is acting in a movie called Emone, he has said that the movie will release on January 8.