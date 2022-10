மகிழ்ச்சியோடு முதல் முறையாக குடும்ப புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பாபா பாஸ்கர்... இவர்கள்தான் உலகமாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒரு நடன மாஸ்டராக பலருக்கும் தெரிந்த பாபா பாஸ்கர் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஒரு சமையல் கலைஞராக அசத்தி விட்டார்.

நடனத்தில் மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய காமெடியின் மூலமாக ரசிகர்களை கவர்ந்த பாபா பாஸ்கர் தற்போது தன்னுடைய குடும்ப புகைப்படத்தை முதல் முறையாக வெளியிட்டுள்ளார்.

மனைவி மற்றும் குழந்தைகளோடு பாபா பாஸ்கர் தீபாவளியை கொண்டாடி அதை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

கோமாளி போல் உளறுகிறார்.. பசும்பொன் வந்தால் எதிர்ப்போம்.. எடப்பாடி பழனிசாமி மீது பாயும் புகழேந்தி!

English summary

Baba Bhaskar, who is known to many as a dance master, became a chef through the show Cook with Komali. Baba Bhaskar, who not only danced but also attracted fans through his comedy, has now released his family photo for the first time. Baba Bhaskar celebrated Diwali with his wife and children and shared it with his fans.