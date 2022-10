பாக்யாவை வம்பு இழுத்த கோபிக்கு தனம் கொடுத்த நெத்தியடி..ராதிகா எடுத்த திடீர் முடிவு.. கலவரமான ஹனிமூன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி மற்றும் பாண்டியர் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலின் மகா சங்கமத்தில் ஹனிமூன் வந்த கோபிக்கு பாக்கியலட்சுமி குடும்பத்தினர் சிறப்பான பதிலடி கொடுத்திருக்கின்றனர்.

பாக்கியா பாடிய பாடலை மெய் மறந்து கோபி ரசித்து கைதட்டியதால் ராதிகா கோபத்தில் கிளம்பி விட்டார்.

ராதிகாவை சமாதானம் படுத்துவதற்காக பாக்யாவை கோபி நக்கல் செய்து கலாய்ப்பதை பார்த்த தனம் கோபிக்கு பதிலடி கொடுத்து அனுப்பி இருக்கிறார்.

English summary

bakkiyalakshmi's family has given a great response to Gopi who came on honeymoon in bakkiyalakshmi and Pandian Stores serial. Radhika left in anger as Gopi enjoyed and applauded the song sung by bakkiya.After seeing Gopi impersonating Bakkiya to appease Radhika, Thanam sends Gopi in retaliation.