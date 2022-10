கொடைக்கானலில் ஹனிமூன்..!!தன்னை வெறுப்பவர்களுக்கு பாக்கியலட்சுமி ராதிகா கொடுத்த பதிலடி..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் வெறுப்பவர்களுக்கு தற்போது பதில் கொடுத்துள்ளார்.

சீரியலில் இவருக்கும் இவர் கோபிக்கும் திருமணம் நடக்குமா? இல்லையா என்று குழப்பத்தில் இருக்கும் ரசிகர்களுக்கு தற்போது விடை கிடைத்திருக்கிறது.

கொடைக்கானலுக்கு சென்ற ரேஷ்மாவின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார்கள்.

இவ்வளவு நாளா அப்படி பேசிக்கிட்டு..இப்போ இப்படி பண்ணலாமா?பாக்கியலட்சுமி சீரியலை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Taking a befitting reply to those spreading negative comments about her, Reshma wrote on her Instagram page, Hate is a huge burden & bad karma, hateful words even worst, Instead spread love & kindness.