கோபியின் மூக்கை உடைத்த பாக்யா... இப்பவாவது இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்களே.. ஆதரவு கொடுக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி பாக்கியலட்சுமி சீரியல் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தது போல தற்போது பாக்கியா மாறி இருக்கிறார்.

தன்னிடம் வந்து திமிராக பேசிய கோபிக்கு அதிரடியாக பதில்களை கொடுத்து மூக்கை உடைத்து அனுப்பி இருக்கிறார்.

எதிர்த்து பேசாமல், தனியாக போய் புலம்பாமல் முதல் முறையாக பாக்கியா செய்த செயல் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தது நடந்துவிட்டது..இப்பவாது இந்த முடிவை எடுத்தார்களே

English summary

As expected by the fans of Vijay TV bakkiyalakshmi serial, bakkiya has changed now. bakkiya's action for the first time without protesting and not crying alone has impressed the fans.