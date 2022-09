ரசிகர்களின் கேள்விக்கு குதர்க்கமாக பதில் அளித்த பாலாஜி.. கடைசியில் ரவீந்தருக்கு வைத்த செக்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் செலிபிரிட்டி பாலாஜி முருகதாஸ் சமூக வலைதளங்களில் தன் ரசிகர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அளித்துள்ள பதில்கள் சுவாரசியமாக இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

இன்ஸ்டாகிராமில் தன்னிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் தன்னுடைய பாணியில் பாலாஜி முருகதாஸ் அளித்துள்ள பதில்கள் கலகலப்பாகவும், நகைச்சுவையாகவும் இருப்பதாக பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்து கோயில் கோயிலாக சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் தயாரிப்பாளர் ரவீந்திரனிடம் பாலாஜி முருகதாஸ் புதுப்பட அப்டேட்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர் அவரது ரசிகர்கள்.

English summary

Balaji Murugadoss told the person who asked him for tips to become a celebrity to approach the television company. Balaji Murugadoss explained to a fan who asked what he learned from Bigg Boss, 'Bad is never bad, good is never good'. When asked for an update on Balaji Murugadoss's new film, Ravindran, a famous producer on Vijay TV, told him.