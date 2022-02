பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: அபிநய் செய்த செயல்களை புட்டுப்புட்டு வைத்த பாலா.. இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் அபிநய் பற்றி பாலா பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அபிநய்யிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டுமென்று தாமரையிடம் பல விஷயங்களை போட்டுக் கொடுத்துள்ளார் பாலா.

English summary

Bala's talk about Abhinay on the Bigg Boss Ultimate show has caused a stir. Balaji training Thamarai on what questions to ask Pulls in Abhinay ,Pavni letter.