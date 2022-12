கண்ணம்மாவின் பழைய முடிவை கையில் எடுத்த பாரதி... புது ஆட்டத்தை தொடங்கிய வெண்பா.. எதிர்ப்பாராத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி கண்ணம்மாவுடன் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று கண்ணம்மாவின் வீட்டிற்கு குடும்பத்தோடு வருகிறார். அங்கே கண்ணம்மா வீட்டில் இல்லை.

தங்களை யாரும் தொடர்பு கொள்ள கூடாது என்று கண்ணம்மா செய்து வைத்திருக்கும் மொத்த செயல்களையும் பார்த்து குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைகின்றனர்.

English summary

Bharthi Kannamma Serial Bharthi comes to Kannamma's house with her family to live with Kannamma again. There Kannamma is not at home.The family is shocked to see all the activities Kannamma has done so that no one should contact them.