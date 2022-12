கண்ணம்மாவுக்கு ஆதரவாகவும் பாரதிக்கு எதிராக புது வில்லன்.. குழந்தைகளை பார்ப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி தன்னை நம்பாமல் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டை நம்பியதால் பாரதியோடு இனி சேர்ந்து வாழ முடியாது என்று கண்ணம்மா வீட்டை பூட்டி விட்டு யாருக்கும் சொல்லாமல் ஊரை விட்டு கிளம்பி விட்டார்.

கண்ணம்மாவையும் குழந்தைகளையும் தேடி பாரதியும் வீட்டை விட்டு கிளம்பி இருக்கிறார்.

கண்ணம்மாவுக்கு ஆதரவாக மொத்த ஊரும் ஆதரவு கொடுக்க, அங்கே பாரதி வந்தால் இனி பிரச்சனை என அனைவரும் கூறிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

English summary

Bharthi Kannamma serial, Kannamma locks the house and leaves the town without telling anyone, saying that she can no longer live with Bharthi because Bharthi did not trust her and trusted the DNA test.Bharthi has also left the house in search of Kannamma and the children.Everyone is saying that the whole village should support Kannamma and if Bharathi comes there, there will be no problem.