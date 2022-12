பரிதாப நிலையில் வெண்பா.. கண்ணம்மாவுக்கு கிடைக்கும் அதிர்ச்சி.. பாரதி செய்த எதிர்பாராத செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ஜெயிலில் இருக்கும் வெண்பா கண்ணம்மாவை பழிவாங்க வேண்டும் என்று நினைத்து நினைத்தே யாரைப் பார்த்தாலும் அவர்கள் கண்ணமாவாகவே வெண்பாவிற்கு தெரிகிறார்.

கண்ணமா இருக்கும் ஊருக்கே பாரதி வரக்கூடாது என்று ஊர் கட்டுப்பாட்டுகளை மீறி பாரதி அரசு அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு மீண்டும் அந்த ஊரில் கம்பீரமாக வந்திருக்கிறார்.

முதல் முறையாக சீரியலில் இருந்து விலகுவதற்கு விளக்கம் கொடுத்த திவ்யா.. "ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கிறாங்க"

English summary

Bharthi Kannamma serial, Venba who is in jail thinks that he wants to take revenge on Kannamma, whoever he sees is Kannamma to Venba.Bharthi has defied the town's restrictions not to come to the town where Kanma is located, and after getting government permission, Bharthi has returned majestically to the town.