சௌந்தர்யாவால் பாரதியின் திடீர் முடிவு..கண்ணம்மாவுக்கு அடுத்தடுத்த அதிர்ச்சி..எதிர்பாராத திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் கண்ணம்மாவிடம் லட்சுமி அடுக்கடுக்காக பல கேள்விகளை கேட்டு கொண்டிருக்கிறார். எல்லா பக்கமும் திரும்பும் கேள்விகளால் கண்ணம்மா நிலைகுலைந்து போய் இருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் போனை சுவிட்ச் ஆப் செய்து வைத்திருந்த பாரதி சௌந்தர்யாவிடம் முதல் முறையாக பேச அவர் சொன்ன தகவல்களால் பாரதி அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்.

English summary

Barathikannamma Serial Lakshmi asks Kannamma many questions one after another. Kannamma is unsettled by the questions that are coming from all sides.Bharthi is shocked by the information he told her to talk to Soundarya for the first time, who had switched off her phone till now.