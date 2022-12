வெண்பாவுக்கு எதிராக உண்மைகளை கூறிய துர்கா.. மொத்த உண்மைகளும் அவிழ்ந்த தருணம்... சூப்பரான முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் வெண்பாவின் அனைத்து வில்லத்தனங்களும் வெட்ட வெளிச்சமாக பாரதி மற்றும் குடும்பத்திற்கு தெரிய வந்துள்ளது.

வெண்பா பற்றிய மொத்த உண்மைகளும் பாரதிக்கு தெரிந்ததும் கடைசியில் பாரதி வெண்பாவிற்கு ஷாக் கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Bharthi and her family have come to light on Venpa's villainy in the serial Bharthi Kannamma aired on Vijay TV.When Bharthi comes to know the whole truth about Venba, Bharthi gives a shock to Venba.