மொத்த திரைப்பட வில்லிகளின் கேரக்டரையும் காட்டி மிரட்டிய வெண்பா...கடைசியில் காத்திருந்த ஆப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் முடிவடைய இன்னும் ஒரு சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில், தான் இதுவரைக்கும் பாரதிக்கு எதிராக செய்த அத்தனை செயல்களையும் வெண்பாவே ஒத்துக்கொண்டார்.

வெண்பாவின் சூழ்ச்சிகளில் மாட்டியிருந்த பாரதி கடைசியில் எதிர்பாராத முடிவை எடுத்திருக்கிறார்.

கார்த்திகை தீபம் சீரியலில் நடிக்கும் தீபாவின் மறுபக்கம்."அந்த பிரபலத்தால்" தான் வாய்ப்பு கிடைத்ததாம்

English summary

With just a few days left for the Bharathi Kannamma serial to end, Venba himself has admitted all the things he has done against Bharati so far.Bharthi, caught up in Venba's intrigues, has finally taken an unexpected decision.