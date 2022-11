இந்த அவமானம் தேவையா!? ஹேமா கேட்ட ஒரே கேள்வியால் ஆடிப் போன பாரதி.. எதிர்பார்த்த முடிவு வந்துவிட்டது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ப்ரோமோ தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது .அதில் தன்னுடைய அப்பா யார் என்று ஹேமா பாரதியிடமே கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

டி என் ஏ டெஸ்ட் முடிவு வந்த பிறகு தான் கண்ணமாவை ஏற்றுக்கொள்வேன் என பிடிவாதமாக இருக்கும் பாரதியிடம், ஹேமாவின் கேள்வி மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு பரபரப்பை பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கடைசி நேரத்தில் மனம் மாறிய கண்ணம்மா... பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அடுத்தடுத்த எதிர்பாராத மாற்றம்

English summary

The promo of Bharathi Kannamma serial is out now. In it, Hema is asking Bharathi who is her father. Hema's question to Bharathi, who is adamant that she will accept Kannamma only after the DNA test results, is once again creating excitement in the show.