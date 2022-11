ஹேமா கேட்ட உதவியால் கதறும் பாரதி..கண்ணம்மா எடுத்த முடிவு.. வெண்பாவுக்கு கடைசியில் கிடைத்த தண்டனை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியிடம் ஹேமா என்னுடைய அப்பா யார் என்று கேள்வியை கேட்டு பாரதியை கதறவிட்டிருக்கிறார்.

மருத்துவமனையில் இருந்து வந்த வெண்பா பழைய மாதிரி கெத்தாக இருக்கலாம் என நினைத்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவருடைய அம்மா ஷர்மிளா அவரை மிரட்டி படிய வைத்திருக்கிறார்.

English summary

In Vijay TV's Bharathi Kannamma serial, Hema asks Bharathi who is my father and yells at Bharathi.Just when Venba from the hospital was thinking that he might be the old ghetto, his mother Sharmila threatened him.