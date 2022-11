கடைசியில் காப்பாற்றப்பட்ட ஹேமாவால் கிடைத்த அதிர்ச்சி.. ரோகித்திடம் மாட்டிய வெண்பா.. எதிர்பாராத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் இன்றைய எபிசோட்டில் ஹேமாவை தேடிக் கொண்டிருந்த கண்ணம்மா மற்றும் குடும்பத்தினர் கடைசியில் காப்பாற்றி விட்டனர். ஆனால் ஹேமாவின் தலையிலிருந்து ரத்தம் சொட்டி மயக்க நிலைக்கு போயிருக்கிறார்.

வெண்பாவின் சூழ்ச்சிகளை ரோஹித் தெரிந்து கொண்டு வெண்பாவுக்கு ஷாக் கொடுக்கிறார்.

வீட்டை விட்டு கிளம்பிய பாரதி.. மீண்டும் வில்லியாக மாறிய வெண்பா.. கடைசியில் எதிர்பாராத கதை முடிவு

