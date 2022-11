வெண்பாவின் கேரக்டரை தெரிந்து கொண்ட பாரதி... கடைசியில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே முடிச்சிட்டாங்க

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் முதல் பாகம் கடைசி கட்டத்தில் நெருங்கி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் வெண்பா செய்து வந்த நாடகத்தையும் அவருடைய கேரக்டரையும் பாரதி கடைசியில் புரிந்து கொண்டார்.

குடும்பத்தின் முன்னிலையில் அனைவருக்கும் வெட்ட வெளிச்சமாக வெண்பாவின் நாடகம் தெரிய வந்ததால் பாரதி எடுத்த முடிவு ரசிகர்களுக்கு எதிர்பார்த்தபடியே இருக்கிறது.

பாரதியின் திருமணத்தை நிறுத்திய கண்ணம்மா..காண்டான வெண்பா எடுத்த முடிவு.. சூப்பராக முடிச்சிட்டாங்க

English summary

Bharti Khannamma serial which is being aired on Vijay TV is nearing its final stage. Bharthi has finally understood the drama Venba has been doing and her character. Bharthi's decision is as expected by the fans as Venba's drama has come to light in front of the family.