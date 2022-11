அந்த அம்மாவே நான்தான்.. உண்மையை சொன்ன கண்ணம்மா..மீண்டும் முதலில் இருந்தா? முடியல சாமி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ஹேமாவின் அம்மா நான் தான் என்ற உண்மையை கண்ணம்மா கூறி இருக்கிறார்.

கண்ணம்மா சொன்ன உண்மையை நம்பாத ஹேமா நீங்க என்னிடம் பொய் சொல்கிறீர்கள் என்று மீண்டும் பழைய இடத்திலேயே வந்து நிற்கிறார் .இந்த சீசன் இப்போது முடிந்து விடும் என்று எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஏமாற்றம் தான் கிடைத்து வருகிறது.

கொஞ்சம் கூட லாஜிக் வேண்டாமா? நம்புற மாதிரியா இருக்கு? பாரதி கண்ணம்மா முடிவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Kannamma tells the truth that I am Hema's mother in Bharathikannamma serial aired on Vijay TV.Hema who does not believe the truth told by Kannamma says that you are lying to me. The fans who expected this season to end now are getting disappointed again and again.