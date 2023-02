களைகட்டிய பாரதிகண்ணம்மா திருமணம்... கடைசி நேரத்தில் பாரதி கொடுத்த அதிர்ச்சி.. செமையான முடிவு

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி மற்றும் கண்ணம்மாவின் திருமண வரவேற்பிற்கு விஜய் டிவி சீரியல் பிரபலங்கள் பலரும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி மற்றும் கண்ணம்மாவின் திருமணத்திற்கு பாரதி தன்னுடைய கையாலேயே கண்ணம்மாவிற்கு புடவை நெய்து இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார்.

திருமணத்திற்கு தாலி செய்வதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த தங்கம் திடீர் என தொலைந்து போன நிலையில் கண்ணம்மாவின் அம்மாவின் தாலியை கொடுத்து புதிய தாலி செய்வதற்காக பாரதி முடிவெடுத்து இருக்கிறார்.

விஜய் டிவியின் தமிழும் சரஸ்வதியும், நம்ம வீட்டு மீனாட்சி சீரியலில் இருந்து நடிகர்கள் பாரதி மற்றும் கண்ணம்மாவின் வரவேற்பில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

Bharthi Kannamma Serial For Bharthi and Kannamma's wedding, Bharthi gives Kannamma a pleasant surprise by weaving a saree with her own hands.Bharathi decides to give Kannamma's mother's thali and make a new thali when the gold kept for making the thali for the wedding is suddenly lost.Actors Bharthi and Kannamma from Vijay TV's Tamil and Saraswathi's serial Namma Veetu Meenakshi attend the reception.