பாரதி சொன்ன வார்த்தை... கோபத்தில் கண்ணம்மா எடுத்த முடிவு.. எதிர்பாராத சீரியலின் கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் தலையில் அடிபட்டிருந்த பாரதிக்கு கண்ணம்மாவை நேரில் பார்த்ததும் யார் என்று தெரியாது என கூறிவிட்டார்.

தன்னுடைய குழந்தைகளையும் யார் என்று எனக்குத் தெரியாது என்று பாரதி கூறியதை கேட்டு அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைகின்றனர்.

பாரதியை குணப்படுத்துவதற்கு கண்ணம்மா பாரதியோடு சேர்ந்து பழக வேண்டும் என்று மருத்துவர் கூறி இருக்கிறார்.

குழந்தைகளை பார்த்ததும் பாரதி இது உங்களுடைய குழந்தையாய் என கேட்டதால் கண்ணம்மா கோபத்தில் இருக்கிறார்.

ஒரு வழியா முடிவுக்கு வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்.. கடைசி நேரத்தில் சேனலில் கூறிய அந்த வார்த்தை!

English summary

Bharathi Kannamma Serial January 20nd Episode: Bharthi, who was hit on the head in the Bharathikannamma serial, said that she did not know who Kannamma was when she saw her in person.Everyone is shocked to hear Bharthi saying that she doesn't know who her children are either.The doctor says that Kannamma should interact with Bharathi to cure her.On seeing the children, Kannamma is angry as Bharathi asks if this is your child.