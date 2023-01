கண்ணம்மாவை கடுப்பாக்கி குழப்பும் மனசாட்சி.. பாரதிக்கு வந்து போகும் ஞாபகம்.. இனி நடப்பது இது தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் தலையில் அடிபட்டிருந்த பாரதிக்கு கண்ணம்மா உதவி செய்வதற்காக பழைய கண்ணம்மாவாக நெருங்கி பழகிக் கொண்டிருக்கிறார்.

பாரதியின் உடல் நலத்தில் அக்கறை கொண்டு கண்ணம்மா செய்வதை பார்த்து கண்ணம்மாவின் மனசாட்சி கண்ணம்மாவை கிண்டல் செய்கிறது.

கண்ணம்மா ஒவ்வொரு நினைவுகளாக நினைவு படுத்த பாரதிக்கு அடிக்கடி ஞாபகம் வந்து போகிறது.

பாரதிக்கு அடிக்கடி வந்து போகும் நினைவால் குடும்பத்தினர் கவலையில் இருக்கின்றனர்.

English summary

In Bharthi Kannamma serial Kannamma is getting close to old Kannamma to help Bharthi who was hit on the head.Kannamma's conscience taunts Kannamma when she sees Kannamma's actions with Chakra on Bharathi's health.Bharathi often remembers Kannamma as a memory.The family is worried because of Bharthi's frequent visits.