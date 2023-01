கண்ணம்மாவை கலங்கப்படுத்திய பாண்டி.. ஊர்க்காரர்களின் செயல்.. பாரதி எடுக்கப் போகும் முடிவால் திருப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மாவின் கர்ப்பை பாண்டி அசிங்கப்படுத்தி கண்ணம்மாவை பற்றி ஊருக்குள் தவறாக சித்திகரிக்கிறார்.

பாண்டி செயலால் ஊர்காரர்கள் கண்ணம்மாவை சந்தேகப்படுகின்றனர்.

ஊர்க்காரர்களின் கேள்விகளுக்கு தாமரை கோபத்தில் பதில் கொடுத்திருக்கிறார்.

தன்னைப் பற்றிய வதந்தி எதுவும் தெரியாமல் கண்ணம்மா திணறிக் கொண்டிருக்கிறார்.

கோபிக்கு ராதிகா கொடுத்த பெரிய அதிர்ச்சி... ஈஸ்வரி இடம் பாக்கியா பொய் சொல்லி செய்யும் செயல்

English summary

In Bharthi Kannamma serial, Pandi makes Kannamma's pregnancy ugly and misrepresents Kannamma in town.Due to the Pandi action, the villagers are suspicious of Kannamma.Thamarai answered the villagers' questions in anger.Kannamma is stuck without knowing any rumor about her.