பாரதியின் பாசத்தை பார்த்து ஏங்கும் கண்ணம்மா..சௌந்தர்யாவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி..எதிர்பாராத கடைசி முடிவு

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியோடு லட்சுமி சேர்ந்து விட்டதால் ஹேமா கோபத்தோடு இருக்க கண்ணம்மா பாரதியின் பாசத்தை பற்றி புரிய வைக்கிறார்.

பாரதியோடு லட்சுமி சேர்ந்து விட்டதை கேட்டு சௌந்தர்யா இன்ப அதிர்ச்சி அடைகிறார்.

கண்ணம்மாவிடம் பாண்டி வாழ்க்கையிலும் வியாபாரத்திலும் இருவரும் பார்ட்னராக சேர்ந்து கொள்ளலாமா என கேட்டதற்கு கண்ணம்மா பாண்டியை கன்னத்தில் அறைந்து விட்டார்.

English summary

Kannamma makes Hema understand about Bharathi's affection to keep Hema angry as Lakshmi has joined Bharathi in Bharathikannamma serial.Soundarya is pleasantly surprised to hear that Lakshmi has joined Bharathi.Kannamma slapped Pandi on the cheek when Pandi asked Kannamma if they could become partners in Pandi's life and business.