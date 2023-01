கண்ணமாவை பழி வாங்க பாண்டி போடும் திட்டம்.. கதறி அழும் லட்சுமி... இனி நடக்கப்போவது இதுதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மாவிடம் பாண்டி தப்பான அர்த்தத்தில் பேசியதால் கண்ணம்மா பாண்டியின் கன்னத்தில் அறைந்து விட்டார்.

தன்னை அடித்த கண்ணமாவை பழி வாங்க வேண்டும் என்று பாண்டி புது பிளான் போட்டிருக்கிறார்.

லட்சுமி பாரதியோடு சேர்ந்து விட்டதால் ஹேமா லட்சுமியின் மீது கோபத்தில் திட்டியதால் லட்சுமி கதறி அழுகிறார்.

English summary

Bharthi Kannamma serial, Kannamma slapped Pandi on the cheek because Pandi spoke inappropriately to Kannamma.Pandi has made a new plan to take revenge on Kannama who beat him.Lakshmi bursts into tears as Hema scolds Lakshmi in anger for leaving Lakshmi with Bharathi.