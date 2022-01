கடந்து போன வாழ்க்கை...மீண்டும் திரும்ப ஏங்கும் பாவனி...ரசிகர்களின் ஆறுதல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த பாவனி ரெட்டி தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ள பதிவு ரசிகர்களை பீல் பண்ண வைத்துள்ளது.

தன்னுடைய கடந்த கால நினைவுகளை நினைத்து ஏக்கத்தோடு அதை மீண்டும் வாழ துடிக்கும் பாவனியின் மனதிற்கு ரசிகர்கள் பலர் ஆதரவு கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Bhavani Reddy, who left the Bigg Boss show, is currently posting on Instagram to feel fans.Many fans have come out in support of Bhavani's mind longing to relive her past memories with nostalgia.