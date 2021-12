வருண் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள்... வெளியே வெறித்தனமான ஆட்டம் ஆரம்பம்...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் எல்லா விதத்திலும் அனைத்து போட்டியாளர்களுக்கும் டப் கொடுத்து.. கலக்கி கொண்டிருக்கும் வருண் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் "ஜோஸ்வா இமை போல் காக்க" திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் நாளை வெளியாக இருக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் கெளதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் வெளிவருவதால் மட்டுமே எதிர்பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருந்த இந்தத் திரைப்படம், தற்பொழுது பிக் பாஸ் 5 ல் வருண் கலந்து கொண்டு பிரபலமாகி விட்டதால் படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு இரு மடங்காக கூடியுள்ளது.

The trailer of the movie "Joshua Ima Pol Pol Kaakka" starring Varun as the protagonist will be released tomorrow. The anticipation for the film has doubled.