பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் மீண்டும் வந்த தாமரை...வந்ததும் அவர் வேலையை தொடங்கிவிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் மீண்டும் தாமரை வந்தது அவருடைய ரசிகர்களுக்கு புத்துணர்வை கொடுத்திருக்கிறது.

3 நாளுக்கு மேல் காய்ச்சலா? டாக்டரை பார்த்தேயாகனும்! ஓமிக்ரான்னு மெத்தனம் கூடாது! நிபுணர் எச்சரிக்கை

இதுவரைக்கும் இருந்த தாமரை வேறு என்று சொல்லும்விதமாக கெட்டப்பில் வித்யாசமாக உள்ளே நுழைந்துள்ளார்.

English summary

The return of the Thamarai to the Bigg Boss house has given refreshment to his fans.He has entered the building differently, saying that the lotus that was there so far is different.