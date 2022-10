அனைவரையும் சிரிக்க வைத்த அமுதவாணனுக்கு இப்படி ஒரு கண்ணீர் கதையா? கலங்க வைத்து விட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தற்போது கதை சொல்லும் டாஸ்க் நடந்து வருகிறது. அதில் அமுதவாணனின் கதை கேட்பவர்களை கலங்க வைத்து இருக்கிறது.

பிறப்பதற்கு முன்பே வீட்டில் இவர் ஒரு வேண்டாத குழந்தையாக தான் இருந்திருக்கிறார். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பேசத் தெரியாமல் இருந்த இவர் வளர்ந்து வந்த பிறகு பட்ட அவமானங்களையும் கஷ்டங்களையும் கேட்டு பலருக்கும் வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது.

சத்தமே இல்லாமல் கவனம் ஈர்த்து வரும் பிக்பாஸ் மூன்று போட்டியாளர்கள்.. செம பிளான் பண்ணி இருக்காங்க?

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Storytelling task is currently going on in Bigg Boss show. Amudavanan's story is disturbing to the listeners. He was an unwanted child at home before birth. Many people are surprised to hear the humiliations and hardships he faced after growing up, who did not know how to speak in the early days.