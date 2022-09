இணையத்தில் லீக்கான பிக் பாஸ் 6 வீடியோ... அடப்பாவிங்களா இப்படி பண்ணிட்டீங்களே..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது சோஷியல் மீடியாக்களில் வலம் வரும் மீம்ஸ் களை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மீம்ஸ் கிரியேட்டர்கள் டைம் ட்ராவல் மிஷின் எதுவும் கண்டுபிடித்து விட்டார்களோ!!?? என்னவோ!!?? என்றுதான் நினைக்கத் தோன்றுகிறது.

அந்த அளவிற்கு அட்வான்ஸ் கிரியேட்டர்களாக மாறி மீம்ஸ் கிரியேட்டர்கள் உருவாக்கியுள்ள மீம்ஸ்கள் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களையே ஒரு நிமிடம் திகைப்புக்கு உள்ளாக்கி இருக்கும்.

மனைவி தங்கம் மாதிரி! நீயா நானா கணவர் தந்த

English summary

Bigg Boss 6 Memes like Ashwin, VJ Raksan, Cook with Komali Sruthika being inside the Bigg Boss house are coming and meme creators have created memes with them.