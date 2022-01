பிக் பாஸ் தமிழ் 5: முதல்முறையாக பினாலே மேடையில் நடந்த அதிசயம்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசனின் இறுதி நிகழ்ச்சியில் உணர்ச்சிகரமான செயல்கள் நடந்திருப்பதை ரசிகர்கள் ரசித்துள்ளனர்.

எந்த சீசனிலும் இப்படி ஒரு பாசத்தை பார்த்ததில்லை என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Fans have enjoyed the emotional acts that took place during the finale of the fifth season of Bigg Boss.Fans have been saying that they have never seen such an affection in any season.