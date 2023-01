கடைசி நேரத்தில் ரச்சிதாவிற்கு கணவர் கூறிய அறிவுரை...என்ன இப்படி கூறிவிட்டார்? அதிகரிக்கும் கேள்விகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி யில் இருக்கும் ரச்சிதாவிற்கு அவருடைய கணவர் அறிவுரை கூறி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

இந்த வாரத்தில் ரச்சிதா நாமினேஷன் லிஸ்டில் இருக்கும்போது தன்னுடைய ஆதரவு வழக்கம்போல ரச்சிதாவிற்கு தான் என்று கூறியிருக்கிறார்.

யார் என்ன சொன்னாலும் நாம் செய்வதை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ரச்சிதாவை பற்றிய பலருடைய பேச்சுக்களுக்கு பதிலடி கொடுக்க விதமாக தினேஷ் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Her husband has released a video giving advice to Rachitha who is in Bigg Boss Tamil Season 6.This week, when Rachitha is on the nomination list, she has said that her support is for Rachitha as usual.Dinesh has said in response to many people's talk about Rachitha that we should keep doing what we are doing no matter what anyone says.