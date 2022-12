ஓட்டு குறைவாகப் பெற்ற போட்டியாளருக்கு கடைசி நேரத்தில் கிடைத்த அதிர்ஷ்டம்.. இப்படி ஒரு மாற்றமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வார எலிமினேஷனில் கடைசி நேரத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

வாக்குகளின் அடிப்படையில் கடைசி இடத்தில் இருந்து வந்த மணிகண்டன் யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக சேவ் ஆகி இருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கு பதிலாக சற்றும் எதிர்பார்க்காத வேறு ஒரு போட்டியாளர் வெளியேற்றப்பட இருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 has got a last minute change in this week's eliminations.Manikandan, who came from the last place in terms of votes, is saved like no one expected. But an unexpected contestant is about to be ousted in his place.