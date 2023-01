பகையை மறந்து உறவு கொண்டாட்டம்.. என்னென்ன கதை சொல்றாங்க! விக்ரமன், அசீமிற்கு கிடைத்த பாராட்டு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இன்று 101 வது நாளுக்கான முதல் பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் பகையோடு இருந்த போட்டியாளர்கள் அதை மறந்து நட்பை கொண்டாடும் விதமாக புது டாஸ்க் தொடங்கி இருக்கிறது.

வானுக்கும் எல்லை உண்டு நட்புக்கு எல்லை இல்லை என்று இதுவரைக்கும் சிலரோடு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து இனி அவர்களோடு நட்பு வளர வேண்டும் என்று நட்பு கயிறு கட்டி தங்களுடைய நட்பை வளர்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 first trailer for 101st day is out today.A new task has started so that the competitors who were enmity so far forget it and celebrate their friendship.Forgetting the disagreements with some people that the sky has a limit and there is no limit to friendship, they are developing their friendship by tying a rope of friendship to develop friendship with them.