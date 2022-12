டாஸ்க்காக இப்படி செய்யலாமா? கொந்தளித்த மணிகண்டன்.. எதிர்பாராமல் வெளியே செல்பவர்! லீக்கான தகவல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நேற்றைய எபிசோட்டில் மொத்த பூக்களை எல்லாம் எடுத்த அசீம் பற்றி இன்று காரசாரமாக விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

டாஸ்க் முடிந்த பிறகு பூக்களை யார் எடுத்தார் என்று மணிகண்டன் கேட்க அதற்கு கடைசியில் அசீம் உண்மையை ஒப்புக்கொன்டதும் மணிகண்டன் அவரிடம் சரமாரியாக கேள்விகளை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

Bigg Boss Tamil Season 6 is being debated today about Azeem who took all the flowers in yesterday's episode.After completing the task, Manikandan asks who took the flowers and Azeem finally admits the truth and Manikandan keeps asking him barrage of questions.