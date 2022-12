இந்த வாரம் நாமினேஷனில் சிக்கிய போட்டியாளர்கள்.. இதில் யார் வெளியே சென்றாலும் எதிர்பாராதது தான்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 8வது வாரத்தில் எலிமினேஷனுக்கான நாமினேஷன் தொடங்கி இருக்கிறது.

இதில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஐந்து போட்டியாளர்களின் பெயர்களை மீதமுள்ள போட்டியாளர்கள் நாமினேஷன் செய்திருக்கின்றனர்.

Bigg Boss Tamil Season 6 Nomination for Elimination has started in Week 8.The rest of the contestants have nominated the names of five contestants who no one expected.