ஜனனிக்கு பாரபட்சமா?கிளம்பு கிளம்பு.. வாய் கொடுத்து சிக்கிய அமுதவாணன்..கடைசியில் நடந்தது எதிர்பாராதது

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் டாஸ்க் நேரத்தில் அமுதவாணன் ஜனனிக்கு மட்டும் பாரபட்சம் காட்டுவதாக மைனா நந்தினி சண்டையை தொடங்கி இருக்கிறார்.

கமல் கடந்த வாரம் வார இறுதி நாளில் மைனா கோவப்படாமல் சிரித்துக் கொண்டே இருப்பதாகவும் தன்னுடைய கோபத்தை தைரியமாக காட்ட வேண்டும். எப்பவும் காமெடி செய்து கொண்டே இருந்தால் அது உண்மையாகாது என்று அறிவுரை கூறியதாலோ என்னவோ இன்று மைனா வேற லெவலில் கோபத்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

Bigg Boss Tamil Season 6: Maina Nandini has started a fight in Bigg Boss Tamil Season 6 by saying that Amudavanan is only partial to Janani during the task.Kamal has to brave his anger to see that Maina was smiling without getting angry last week on the weekend. Today, Maina is showing anger on a different level because she advised him that if he keeps doing comedy, it will never come true.