தொடங்கியது புது பிரச்சனை.. போனவாரம் மாதிரி இந்த வாரம் வெளியே போவது இவர்தானா? வெளியான தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தற்போது கனா காணும் காலங்கள் டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது

பிக் பாஸ் பள்ளிக்குள் போட்டியாளர்களுக்குள் புது பிரச்சனை ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

நேற்று வரை இந்த டாஸ்க் சுவாரசியமாக இருந்த நிலையில் இன்று தனலட்சுமி மற்றும் கதிரவன் இடையே சண்டை தொடங்கி இருக்கிறது.

Bigg Boss Tamil season 6 show is currently going on with Kana Kanum Kalamgala task.There is a new problem between the contestants in Bigg Boss School.While this task was interesting till yesterday, today the fight between Thanalakshmi and Kathiravan has started.